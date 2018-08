Le PGHM de Chamonix lance un appel à témoins pour retrouver trois alpinistes italiens qui n'ont plus donné signe de vie depuis mardi matin. Ils partaient en direction de la Petite Aiguille Verte.

Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc, France

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix (PGHM) lance ce mercredi soir un appel à témoins pour retrouver trois alpinistes italiens qui n'ont plus donné signe de vie depuis mardi matin.

Il s'agit de deux hommes et une femme âgés d'une trentaine d'années. Ils ont été vus en prenant les premières bennes qui permettent de monter au sommet des Grands Montets mardi entre 7h30 et 7h50. Depuis, on est sans nouvelles.

Toute personne qui aurait croisé leur route vers la Petite Aiguille Verte ou même au delà est invitée à appeler le PGHM de Chamonix au 04 50 53 16 89.