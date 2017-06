Trois ans après, il rend les 20 000 euros à une vieille dame

Un homme de 27 ans a été récemment interpellé à Marseille après avoir été pris de remords. En décembre 2013, il avait agressé un vieille dame du quartier de la Timone pour lui voler 20 000 euros. Trois ans et demi plus tard, il a rendu l'argent en y ajoutant un bouquet de fleurs.

C'était quelques jours avant Noël en 2013 à Marseille. Dans le quartier de la Timone, une dame de 74 ans sortait de sa banque après un retrait d'argent très important. Dans le hall de son immeuble, deux jeunes l'avaient agressé pour lui arracher son sac à main. A l'intérieur : 20 000 euros en liquide. Ces voleurs n'avaient jamais pu être identifiés.

Des fleurs, des excuses et une enveloppe

Trois ans et demi plus tard, la victime toujours traumatisée par cette agression trouve un jour de mars dernier un bouquet de fleurs devant sa porte. Quatre jours plus tard, un jeune homme l'accoste avec de nouvelles fleurs et lui glisse une enveloppe. Il lui présente également ses excuses avant de s'enfuir.

Remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire

"Il avait besoin de soulager sa conscience" explique un policier

Le repenti a même pensé à lui laissé son numéro de téléphone, ce qui permet à la police de l'interpeller le mois dernier. Pendant sa garde à vue, l'homme n'a pas donné beaucoup d'explications. Les enquêteurs ont même eu un peu de mal à l'identifier. "Il a juste dit qu'il avait eu besoin de soulager sa conscience" dit un policier. Le voleur présumé a finalement été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire.