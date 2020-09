Trois ans après l'assassinat d'Aïcha en pleine rue à Valence, le procès s'ouvre devant les Assises

Une femme tuée en pleine rue à Valence, malgré l'intervention des passants. C'était il y a trois ans, le 7 août 2017. Aïcha Boualem mourait sous les coups de couteau de son mari. Ce Tunisien de 33 ans est jugé à partir de ce lundi matin et pour trois jours par la cour d'assises de la Drôme. Une terrible affaire de mari violent qui ne supportait pas le projet de divorce de sa femme. Aïcha avait pourtant donné l'alerte. Quatre mois plus tôt, en avril 2017, elle dépose plainte pour des violences. L'homme est alors placé sous contrôle judiciaire. En attendant sa comparution, il a interdiction de paraître à Valence, interdiction d'approcher sa femme. C'est pourtant ce qu'il a fait à plusieurs reprises dans les jours précédant la tragédie.

Quatorze coups de couteau malgré l'intervention des témoins

Le 7 août, Adnen Boualem se présente une nouvelle fois devant l'appartement d'Aïcha. Il la suit dehors. Veut discuter. Tous les deux s'assoient sur un banc devant le bureau de tabac à l'angle des rues des Alpes et Faventines. Là, l'homme sort un long couteau qu'il a acheté une dizaine de jours plus tôt. Et il la poignarde. Quatorze coups de couteau. Les premiers témoins se précipitent, il s'agit d'un couple qui descend de voiture. Il se retourne et les poursuit couteau à la main. Le couple réussit à s'enfuir. Il est trop tard pour Aïcha.

L'accusé devra répondre d'assassinat. Il est jugé également pour les violences à l'encontre des témoins.