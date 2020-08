Trois ans après la mort de Maëlys, le message poignant de sa maman

Trois ans après la disparition et le meurtre de Maëlys le 27 août 2017, sa maman a mis en ligne ce jeudi sur sa page Facebook un poignant message, avec un montage de photos de la petite jurassienne, et en fond musical la chanson "Maëlys" de Vitaa et Slimane.

La fillette de huit ans avait disparu lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère, ce n'est qu'en février 2018 que Nordahl Lelandais avait reconnu le meurtre et avait conduit les enquêteurs à son cadavre. Le principal suspect est incarcéré en attendant son jugement. Il doit comparaître devant les assises en 2021 pour une autre affaire, celle du meurtre du caporal Arthur Noyer.

Je reste forte pour toi et pour que la justice fasse son travail" - la maman de Maëlys

"Ma vie est brisée, notre famille est brisée, ce vide que tu laisses en nous est immense, indéfinissable. Mon rayon de soleil qui illuminait ma vie tu me manqueras éternellement", écrit notamment la maman de Maëlys, qui attends maintenant que Nordhal Lelandais soit jugé: "je reste forte pour toi Maëlys et pour que la Justice fasse son travail et le laisse pourrir et souffrir dans sa prison à perpétuité ce monstre sans âme".