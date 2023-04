Trois ans après, le souvenir de l'attaque meurtrière de Romans-sur-Isère

A 18h30, le glas a retenti depuis la tour Jacquemart comme chaque année depuis le 4 avril 2020. Ce jour-là, en plein confinement, un homme poignardait des passants au hasard des rues du centre-ville. Bilan : deux morts et cinq blessés. Trois ans après, entre 150 et 200 personnes se sont réunies sur le Champ de Mars pour ne pas oublier. Parmi elles, des élus, des victimes, des proches de victimes et des anonymes. "C'est vraiment un moment dur pour les Romanais" lance Didier. "C'est encore frais" dit Christelle, qui travaille en centre-ville et qui a tenu à être présente. Elle pleure, "ça aurait pu être nous, nos voisins, nos collègues... il faut être là pour les familles."

ⓘ Publicité

La maire de Romans Marie-Hélène Thoraval est la seule à avoir pris la parole pour cette cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 4 avril 2020 © Radio France - Damien Triomphe

"Le 4 avril 2020, ce pays meurtri était la France, cette ville martyr était la nôtre, ces familles endeuillées étaient celles des Nivon et des Vinson" rappelle dans son discours la maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval. Devant elle se tiennent des élus locaux et des personnalités politiques, notamment l'ancien ministre de l'Agriculture et sénateur de la Drôme Didier Guillaume, ou encore le député européen Reconquête Nicolas Bay.

Nicole vient chaque année. "Il me semble que c'était hier. Quand on pense qu'il ne serait encore pas jugé, qu'il va passer pour un malade" devance-t-elle les décisions de justice. On ne sait pas encore si le meurtrier présumé pourra être jugé. Une troisième expertise psychiatrique a été demandée par le parquet national anti-terroriste après deux premiers rapports d'experts aux conclusions différentes.