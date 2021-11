Trois ans après, que reste-t-il du mouvement des gilets jaunes dans la Somme ?

Le 17 novembre 2018, les premiers gilets jaunes entamaient une vaste contestation sociale qui a duré plus d'un an et secoué toute la France. Trois ans et une pandémie mondiale plus tard, le mouvement s'est essoufflé et ses militants sont partagés entre espoir de reprise et résignation.

C'était il y a tout pile trois ans. Le 17 novembre 2018, les premiers gilets jaunes investissaient les ronds-points de France pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Le début d'un vaste mouvement social qui a secoué tout le pays pendant plus d'un an. Même si des gilets jaunes continuent de se mobiliser la contestation s'est essoufflée, notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Une situation qui attriste de nombreux gilets jaunes, comme Eddie Langlace, porte parole du groupe de Flixecourt. "Il y a de la rancœur parce que, pour moi, on a pas abouti, quelque part on a l'impression qu'on a fait ça pour rien parce que c'est encore pire aujourd'hui. On s'est mobilisé pour le prix du carburant et c'est au delà de ce que c'était il y a trois ans."

Isaac Guedj, membre des gilets jaunes amiénois des Réfractaires du 80 Copier

Même constat amer pour Isaac Guedj, membre des gilets jaunes amiénois des Réfractaires du 80. "La situation est pire que quand on a démarré il y a trois ans, ce qu'il faut savoir c'est que si on a pas pu aller au bout et obtenir au moins une partie de ce que l'on revendiquait c'est qu'on a fait face à un refus très fort de l'Etat de prendre en considération ce que l'on avait à raconter. On a été confronté à une répression terrible qu'on avait rarement vu sur des mouvements sociaux. Avec la défaite des gilets jaunes on se rend compte que la situation a empiré."

Eddie Langlace, porte parole des gilets jaunes de Flixecourt Copier

Réseaux de solidarité

Pour autant, ces gilets jaunes de la première heure estiment que "le mouvement pourrait reprendre." Il a déjà pris des formes différentes. A Flixecourt, le groupe d'Eddie Langlace est désormais une association qui distribue des repas aux plus démunis. "Il y a peut-être moins de personnes qui manifestent, par lassitude de ne pas être écoutées", rappelle Thibault Marc Caplain, amiénois et membre des gilets jaunes pacifistes. "Mais on sait que beaucoup sont restés actifs. Il y a des réseaux de solidarité qui se sont mis en place. Ca a permis aux gens de se rapprocher, de dialoguer, de voir les vrais problèmes."