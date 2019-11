Le supporter de l'AS Saint-Étienne violemment agressé le 11 novembre 2016 à Lyon a publié un message de remerciements et pour appeler à poursuivre l'engagement de l'association créée par ses proches, trois ans jour pour jour après son agression.

Trois ans après son agression, Marin donne de ses nouvelles et remercie ceux qui l'ont aidé

Marin donne de ses nouvelles, trois ans après son agression. Le supporter de l'AS Saint-Étienne avait été violemment agressé le 11 novembre 2016 à Lyon, alors qu'il défendait un couple en train de s'embrasser.

Cette agression l'avait plongé dans le coma et lui a laissé des séquelles importantes. Cette affaire avait suscité une forte indignation mais aussi un grand élan de solidarité autour du jeune homme et de sa mère, qui a récemment raconté tout cette histoire dans un livre. Marin, qui a désormais 23 ans, a voulu remercier une fois de plus tous ceux qui l'ont soutenu, trois ans exactement après son agression

Il s'apprête par ailleurs à remettre le 14 novembre le premier prix de la Région qui porte son nom, le Prix Marin, pour saluer un acte de bravoure.