Coutances, France

Ce mercredi 17 janvier, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné un expert maritime granvillais à trois ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. Il a notamment l'obligation de rembourser ces clients.

200.000 euros de chèques encaissés

Cet homme de 50 ans, qui vit aujourd'hui en Grèce où il a repris son activité de négoce de bateau, a reconnu tous les faits alors que le président du tribunal égrainait les 26 plaintes déposés par des particuliers dans tout le grand ouest de la France. Une vingtaine concerne des vendeurs de bateaux qui n'ont jamais touché l'argent de la vente. D'autres ont acheté des bateaux qui n'ont jamais été livrés ou qui ne disposent pas des papiers nécessaires pour naviguer. Le préjudice total s'élève à plus de 200.000 euros.

C'était l'escalade

Cet expert a lancé son activité en 2007. "_Tout allait bien jusqu'à ce que je divorce fin 2013. Je me suis retrouvé à nu, j'ai perdu tous mes biens et ça été l'escalade. Je me servais de l'argent de la vente d'un bateau pour payer les précédents vendeurs. C'était la cavalerie mais je souhaite rembourser tous les clients_" affirme l'homme à la barre.

De la prison ferme requise

Les avocats des parties civiles se disent "sceptiques". "Vous étiez propriétaire d'une maison et deux appartements, je ne comprends pas comment vous vous êtes retrouvé sans rien, s'interroge l'un d'eux, soupçonnant l'homme d'avoir organisé son insolvabilité.

"On conserve toujours une part de choix", renchérit le procureur de la République qui doute que l'homme ne rembourse et réclame de la prison ferme. Le tribunal décide d'une peine avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et l'obligation de rembourser les clients.