Trois ans de prison avec sursis pour un ex-médecin de Derval pour des agressions sexuelles sur des patientes

Le tribunal de Nantes a rendu ce jeudi soir sa décision après le procès d'un médecin généraliste de Derval (Loire-Atlantique), depuis à la retraite, poursuivi pour agressions sexuelles sur cinq patientes, des jeunes femmes et deux adolescentes. Les faits se situent entre 2008 et 2015.

Des gestes sans but thérapeutique selon le tribunal

Le tribunal l'a reconnu coupable pour les faits sur quatre patientes et l'a relaxé pour une patiente. La peine est de trois ans de prison avec sursis. Dans la matinée, le procureur avait requis trois ans dont six mois de prison ferme. Pour le tribunal**, le fait de palper le sein d'une patiente comme l'a expliqué le prévenu n'a rien à faire dans le cadre d'un examen pour des douleurs au thorax**. Les juges lui reprochent sur cette même patiente de lui avoir relever et remis son soutien-gorge : "il n'y avait pas d'indication thérapeutique" pour le tribunal qui explique que le médecin a ainsi sexualiser la consultation.

Sur d'autres patientes, pour le déclarer coupable, les juges précisent qu'indiquer par un toucher vaginal où se situe le point G n'est pas un geste thérapeutique, mais bien un geste de nature sexuel. "C'est un geste déplacé, sexiste", précise la présidente.

Le prévenu nie toute agression

Lors de son interrogatoire, le médecin avait nié toute agression sexuelle, invoquant des gestes médicaux pour éviter de passer à côté d'un éventuel souci. Il a admis avoir pu être "maladroit", "tactile", "paternaliste", "lourd", mais affirme n'avoir jamais eu l'intention de blesser, agresser. "Je ne suis pas un agresseur sexuel" a-t-il dit à plusieurs reprises. Comme le veut la procédure, son nom sera transmis au fichier des délinquants sexuels. Le tribunal n'a, en revanche, pas retenu l'interdiction d'exercer. L'homme réfléchit à faire appel selon son avocat, Me Poquet.

Me Cécile de Oliveira est l'avocate de trois femmes et pour elle "cette condamnation vient réconforter les personnes victimes qui pendant de très longues années de procédure ont maintenu que les gestes qui étaient pratiqués sur elle étaient bien des agressions sexuelles et pas des gestes maladroits."