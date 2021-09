Trois ans de prison avec sursis pour un homme soupçonné d'être un passeur de migrants sur la côte picarde

Un homme soupçonné d'avoir tenté de faire traverser la Manche à des migrants dans la nuit de dimanche à lundi à Quend a été condamné ce mercredi par le tribunal judiciaire d'Amiens à trois ans de prisons avec sursis.

Cet homme de 27 ans d'origine polonaise a été arrêté par les gendarmes alors qu'il téléphonait au volant de son fourgon. Il transportait du matériel nécessaire à la traversée : un bateau gonflable de dix mètres, un moteur, un plancher de bateau et quarante-et-un gilets de sauvetage.

Au cours de son audience au tribunal judiciaire d'Amiens où il passait en comparution immédiate, cet homme qui travaille comme opérateur de ligne dans une usine aux Pays-Bas, en couple depuis deux ans et père d'un enfant de cinq ans, aidé d'une interprète, a expliqué qu'il pensait transporter des meubles contre 400€. En pleurant il a dit "regretter d'avoir fait cela, qu'il ne pensait pas faire de mal, et que c'était stupide d'avoir accepté de faire cela."

Lundi matin, un autre homme d'origine irakienne, arrêté un peu plus tôt dans le même secteur, parce qu'il n'avait pas de ceinture de sécurité au volant, a reconnu avoir transporté des migrants espérant rejoindre les côtés anglaises. Faute de preuve, il n'a pas été inquiété. En situation irrégulière, il a une obligation de quitter le territoire français.

Tôt lundi matin, un groupe de 37 migrants, de plusieurs nationalités, ont été retrouvés dans les dunes par les gendarmes. Quatre Iraniens ont également été interpellés pour avoir pénétré dans le parc du Marquenterre, à Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme).

Le procureur de la République a requis "une peine dissuasive"

Le Procureur de la République avait requis une peine de trois ans de prison ferme "pour enrayer ce trafic, cet exploitation de la misère et la mise en danger de la vie de ceux qui sont prêts à tout pour fuir leur pays". Le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions et le condamne à du sursis, avec interdiction de pénétrer sur le territoire français pendant cinq ans.

"Une peine juste", selon son avocat Me Stéphane Daquo."Mon client ne risque pas de revenir en France. La peine me semble juste dans la mesure où elle fait le distinguo entre les organisateurs de ces trafics qui profitent du malheur des migrants et ceux utilisés comme des pions interchangeables et qui ne devaient pas payer pour tout le monde. Mon client a expliqué être venu rendre un service en transportant des meubles sur le littoral. Quand on a des amis qui nous demandent un service on est peut-être aussi moins vigilant" conclut son avocat.