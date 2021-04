Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis pour un coup de couteau sur son frère à Ustaritz

L'affaire remonte à la nuit du 27 au 28 avril 2020, dans un petit appartement d'Ustaritz. Une vive altercation se déroule entre deux frères après une soirée et une nuit très alcoolisée, alors que le pays était en plein confinement, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Le jeune prévenu de 20 ans à peine, Bixente Bidegaray, a été condamné ce vendredi 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne pour des faits de violence avec arme. Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis ont été prononcés pour avoir donné un coup de couteau à son propre frère, gravement blessé en raison d'une plaie au thorax.

Ambiance alcoolisée

C'est un gamin au visage d'enfant perdu qui se présente à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne pour cette audience en juge unique avec l’expérimenté Laurent Tignol. D'une voix basse Bixente Bidegaray raconte cette nuit de février 2020 avec ses trois frères et leur mère sous curatelle renforcée qui "souffre de graves problèmes psychologiques". Dans le petit appartement la bière coule à flot. 24 bouteilles au moins partent dans les gosiers. Le cannabis circule également. Le jeune prévenu a commencé à fumer des l'âge de 10 ans, "jusqu’à 10 joints par jours" précise son avocat Philippe Saladin. Et puis le ton monte avec le frère aîné, dix ans ans de plus que lui, venu "s’incruster il y peu de temps dans la famille", et qui s'en prend à la maman. Les relations sont conflictuelles dans la famille. Les voisins parlent de cris et de bagarres régulièrement.

Coup de couteau proche du cœur

Bixente Bidegaray reconnait le coup de couteau, mais pas la volonté de tuer. "J'ai pété un câble" explique t-il. Pourtant la fine lame du couteau "est passée à un centimètre du cœur" rappel la procureure de la République Amélie Djaoudo. "Certes" reprend la défense du jeune homme, mais le contexte pesant du confinement et de la crise sanitaire a joué un rôle décisif estime Philippe Saladin: "Ce sont trois jeunes désœuvrés qui n'avaient rien d'autre à faire que s'alcooliser toute la journée, aller au Super U, acheter des bières. Et tout ça mis bout à bout, avec des consommations toxiques également. Le confinement est venu un peu mettre une chape de plomb aussi sur tout cela, dans un contexte de huis clos familial. Et ça a conduit à la dispute de trop".

Une jeune vie déjà très chaotique

Placé en famille d’accueil à l'âge de deux mois, la vie du jeune homme n'a été qu'un chemin de croix : la rue pour se nourrir, de nombreuses condamnations pour violences, neuf au total et des passage en foyers. Le tribunal a suivi les réquisitions mesurées de l’accusation. Outre la peine de trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, Bixente Bidegaray est condamné à se faire soigner pour ses problèmes d'alcool et de stupéfiants. Il ne fera pas appel de cette décision, puisque avec les remises de peines il devrait sortir de prison dans les prochains jours.