Trois ans de prison dont deux avec sursis pour avoir causé accidentellement la mort du maire de Signes en 2019

Me Jean-Claude Guidicelli et Stéphane Michel, le fils du défunt maire de Signes

Trois ans de prison dont deux ans avec sursis pour le jeune maçon à l'origine de la mort du maire de Signes à l'été 2019. Le délibéré du tribunal correctionnel de Toulon a été rendu ce vendredi. Jean-Mathieu Michel avait été percuté par un utilitaire conduit par un jeune maçon de 23 ans à l'époque qui venait de déposer des gravats de chantier en pleine nature. Le Parquet avait requis la même peine la semaine dernière lors de l'audience. Les débats ont démontré qu'il s'agissait d'un accident et non pas un acte délibéré du chauffeur.

"Le tribunal vous déclare coupable", indique la présidente tout en poursuivant avant l'énoncé de la peine "coupable d'un accident, un homicide involontaire, j'insiste. Le problème, c'est la circonstance aggravante des stupéfiants qui a influencé la décision du tribunal." Pas de réaction du jeune homme, déjà très ébranlé par ce drame. Entouré de ces parents, il quitte la salle d'audience en se protégeant le visage avec son écharpe.

La déception de la partie civile

Réaction en revanche de déception de Stéphane Michel, le fils du maire de Signes. "Je ne souhaitais pas la prison forcément car la vie du gamin aussi est gâchée. Mais pour moi, on poursuit le gamin, ok. Mais on dit que la camionnette était défectueuse, et on ne peut pas interroger le patron qui lui a donnée ou expertiser le véhicule. C'est baclé, je suis très déçu" indique-t-il.

Sentiment partagé par son conseil Maître Jean-Claude Guidicelli. "On a le sentiment que tout a été fait pour que cette affaire soit évacuée rapidement de la scène judiciaire. La partie civile aurait attendu plus d'empathie à son égard."

L'absence des élus

Stéphane Michel regrette aussi l'absence des élus au procès. "Mon père est mort gratuitement. Aujourd'hui, on parle encore des élus agressés. On peut faire des discours, mais finalement, pas un élu n'était présent au procès. Le seul signe que j'ai reçu ces derniers jours, c'est un sms d'Emmanuel Macron, le président de la République me disant qu'il me soutenait dans mon combat" conclut le fils du défunt maire.

Le conducteur s'est vu également annuler son permis pendant six mois. Il est en outre condamné à indemniser le fils du maire à hauteur de 15.000 euros pour son préjudice moral.