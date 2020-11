Trois ans de prison, dont la moitié fermes, pour avoir tiré sur les pompiers

"On les méprise, on les violente, et maintenant, nouveau cap, on leur tire dessus." L'avocat des pompiers ne mâche pas ses mots. Il faut dire que les faits sont là : le 28 octobre, un homme tirait avec une arme sur les pompiers, alors qu'ils venaient éteindre le feu de sa voiture.

La procureur de la république a fait des réquisitions, qui ont été suivies par les magistrats. L'homme écope de 3 ans de prison, dont la moitié fermes. Il reste donc en détention.