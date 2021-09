Trois ans de prison dont un an ferme pour le pyromane de Saint-Sulpice-de-Ruffec

Patrick Lhoumaud, l'ancien deuxième adjoint de la commune de Saint-Sulpice-de-Ruffec en Charente a été condamné à de la prison ferme par le tribunal d'Angoulême. Un an ferme et deux années avec sursis. Il a reconnu avoir été à l'origine de plus de dix incendies depuis le début du mois de juillet.

Après avoir tout avoué ce lundi aux gendarmes, Patrick Lhoumaud passait ce jeudi 09 septembre en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Angoulême. Depuis le 6 juillet, jusqu'au début du mois de septembre, l'homme a mis le feu à plusieurs bâtiments agricoles de la commune de Saint-Sulpice-de-Ruffec et de ses environs.

23 bovins tués dans un incendie dans la nuit du 7 au 8 août

L'incendie, le plus marquant est celui du 7 au 8 août où 23 bovins ont été tués. La justice a donc prononcé un an de prison ferme sans aménagements de peine, et deux ans avec un sursis probatoire renforcé pendant trois ans. Une peine assortie d'une obligation de soins, de payer aussi des dommages aux victimes, mais aussi de ne plus comparaître dans les trois communes où il a déclenché des incendies.

Saint-Sulpice-de-Ruffec

Nanteuil-en-Vallée

Aunac-sur-Charente

Mon adjoint à l'origine de ces feux ! Une énorme surprise pour moi - Le maire de Saint-Sulpice-de-Ruffec -

Pour le maire de Saint-Sulpice-de-Ruffec, Geoffrey Dudouit :

"C'est évidemment une surprise de voir que c'est mon deuxième adjoint qui a tout avoué en début de semaine. Tout le conseil municipal est choqué. Maintenant, les habitants de notre commune, et des communes environnantes sont soulagés. On avait bien tenté de rassurer, mais certains avaient vraiment peur. On n'avait pas entendu parler de problèmes particuliers entre certains habitants. La plupart des propriétaires touchés ne connaissaient pas cet homme. Ces actes sont incompréhensibles en l'état. Je pense que cet homme a besoin de soins."