Trois ans de prison ferme pour avoir blessé deux personnes en fonçant dans la foule à Saint-Jean-de-Luz

Il avait foncé dans la foule, blessant grièvement deux femmes dans les rues semi-piétonnes de Saint-Jean-de-Luz lors des non-fêtes de la Saint Jean. Un luzien de 45 ans a été condamné à trois ans de prison ferme ce jeudi 26 août 2021, par le tribunal correctionnel de Bayonne. Le prévenu a été reconnu coupable de violence volontaire et immédiatement incarcéré. La scène avait été filmée, peu avant une heure du matin par des passants et fait le tour des réseaux sociaux.

En panique au milieu d'une foule hostile

"J'étais mort de trouille". tente d'expliquer Brice devant le tribunal . Des sanglots dans la voix et le verbe parfois brouillon, ce Luzien pur jus de 45 ans, raconte cette nuit du 26 au 27 juin dernier lors de laquelle il s'est retrouvé coincé dans sa voiture, au beau milieu de la foule réunie dans les rues du centre-ville, lors des non fêtes de Saint-Jean-de-Luz. Gestes à l'appuis il tente de se justifier : "j'étais en panique complet, l'impression de ne plus avoir le choix et j'ai cédé à la peur". Peu avant une heure du matin, Brice était venu chercher sa compagne qui travaille dans un restaurant de la ville. Pour renter chez lui il a décidé de prendre le chemin le plus court par le centre-ville, mais s'est retrouvé piégé par la foule.

Vidéos de la scène diffusées à l'audience

Lors de l'audience, les vidéos ont été diffusées afin d'aider le tribunal à sa forger une opinion. On y voit le véhicule et ses occupants pris à partie par de nombreux fêtards sans doute passablement éméchés. On y voit aussi le conducteur accélérer brutalement au bout de 2 minutes 30. "Ne sachant plus que faire", explique le prévenu : "j'ai eu peur pour ma femme, j'ai pas géré". Dans le choc deux jeunes femmes ont été blessées, l'une plus grièvement. Elle a eu le bassin fracturé et c'est sur un fauteuil roulant qu'elle a assisté en silence au procès.

Lourd casier judiciaire

L'accusation n'a trouvé aucune circonstance atténuante à cet homme au lourd casier judiciaire, déjà condamné 14 fois dont deux pour des affaires criminelles devant la cour d'assises. Brice a passé en tout vingt ans de sa vie en prison. La procureure de la République a demandé six ans de prison dont quatre ans fermes. La partie était difficile pour la défense et Antoine Tugas a demande au tribunal de "juger a hauteur d'homme". Autrement dit de requalifier les faits en "violences involontaires". Peine perdue, le tribunal a condamné Brice à trois ans de prison. L'homme est retourne derrière les barreaux, "en raison de la dangerosité" qu'il représente" a justifié le tribunal.