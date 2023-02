Trois ans de prison ferme pour des vols avec violence en Charente

La jeune adulte qui a agressé à quatre reprises des jeunes filles en Charente, entre le 27 janvier et le 17 février pour leur voler des téléphones portables sous la menace d'un couteau, a été condamnée à de la prison ferme. Jugée ce jeudi après-midi à Angoulême en comparution immédiate, Narimane a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans ferme. La Procureure de la République avait requis à l'audience cinq ans d'emprisonnement dont deux ans ferme, donc un an ferme de moins que sa condamnation par le tribunal.

Le mode opératoire était toujours le même : suivie à l'arrêt de bus, la victime était tirée au sol par les cheveux, sous la menace d'une arme sur la gorge ou sur le ventre, et dévalisée de tous ses biens (téléphones, écouteurs, papiers, sacs à main, ordinateurs). Les victimes qui ont témoigné à l'audience sont encore très choquées, et seront suivies par des psychologues dans les prochaines semaines.

Maintien en détention

La jeune fille a expliqué difficilement à l'audience qu'elle avait roué de coups ses victimes pour avoir de l'argent. En plus du sursis probatoire sur 3 ans, elle a désormais interdiction de paraître en Charente, d'entrer en contact avec ses victimes, et obligation de chercher un emploi ou une formation et d'indemniser les victimes. Interdiction également de porter une arme pendant 5 ans. Elle a été victime d'un malaise dans le box des prévenus après l'annonce du jugement. Elle est maintenue en détention, après avoir été incarcérée dès mardi. La mineure, avec qui elle a commis ses délits, et qui (selon elle) est la responsable de ces faits, à été placée mardi par le juge des enfants en centre éducatif fermé.