Trois ans de prison ferme pour l'incendiaire des véhicules de gendarmerie à Limoges

Lors de l' audience le 28 février dernier devant le tribunal de Limoges, il avait continué à clamer son innocence. Ce n'est pas lui qui a incendié cinq véhicules de la gendarmerie dans la caserne Jourdan, à Limoges dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Mais, ses explications n'ont pas réussi à convaincre le tribunal qui l'a donc déclaré coupable ce vendredi des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen incendiaire et refus de se soumettre au prélèvement biologique et signalétique.

ⓘ Publicité

Les réquisitions du parquet de Limoges ont été suivies, et l'homme de 37 ans est donc condamné à 3 ans de prison ferme, mais aussi à 2 mois de prison pour les refus de prélèvement auxquels s'ajoutent la révocation de 3 précédents sursis. Il doit aussi verser 243.545 euros à l'agent judiciaire de l'Etat.

Le trentenaire avait déjà effectué un an de détention provisoire entre le 30 mars 2018 et le 8 avril 2019. Il avait été ensuite été assigné à résidence, sous bracelet électronique, pendant un an dans la Somme. Contacté par France Bleu Limousin, Me Guillaume Laverdure, un des avocats de la défense a fait part de sa déception et dit attendre la motivation du jugement, car "nous contestons toujours la matérialité de l'infraction". Son client envisage de faire appel.