Trois ans de prison ferme requis à l'encontre de l'ex-djihadiste nantais poursuivi pour escroquerie

Il restera le premier Français à avoir été condamné pour un départ en Syrie. Une dizaine de jours à l'automne 2012 et une condamnation à sept ans de prison prononcée en 2014. Le Nantais Flavien Moreau est libéré en janvier 2020. Ce lundi 9 janvier, le tribunal de Nantes le jugeait pour des faits d'escroquerie commis peu de temps après sa sortie de prison. Des faits allant de juillet 2020 à juillet 2022.

Plus de 120 victimes et quelque 140.000 euros de préjudice

La justice lui reproche d'avoir fait des chèques en blanc à différents commerçants, des bijoutiers essentiellement, mais aussi des antiquaires, des hôtels, la SNCF. Les victimes, les enquêteurs en ont recensé plus de 120 partout en France : Nancy, Strasbourg, Aix-les-Bains, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, La Rochelle, Caen, Les Sables-d'Olonne, la Loire-Atlantique, etc. "Un véritable tour de France", selon le président du tribunal. Le préjudice dépasse les 140.000 euros.

Le prévenu ne "veut pas ressasser le passé, mais se réinsérer"

Dans le box des prévenus, pull sombre, cheveux très ras et fine barbichette, Flavien Moreau le répète : "je ne veux pas ressasser le passé." Sans le dire, il fait le lien bien sûr avec sa condamnation pour des faits de nature terroriste, mais aussi avec de précédentes condamnations dont certaines pour vols, escroquerie. Son casier comporte 17 mentions.

Le trentenaire, d'origine sud-coréenne, évoque un moment "l'acharnement de la justice". Lui, met en avant sa volonté de se réinsérer. Pour ça, il veut devenir trader, mais il doit encore se former. Le président du tribunal, pour sa part, émet des doutes quant à la possibilité d'aller vers cette voie au vu de son casier judiciaire. Le prévenu parle aussi d'un projet de livre, mais ses propos sont assez confus à cet instant.

Des comptes fermés ou sans argent dessus

Entre juillet 2020 et juillet 2022, il signe des chèques. Dessus, il y a son nom, il présente sa carte d'identité. Au préalable, il s'est assuré que les commerçants acceptent bien les paiements par chèque. Sauf que ses différents comptes sont soit vite refermés ou encore vidés. Les chèques sont rejetés.

Avec, il achète des bijoux, des objets pour les revendre et ainsi éponger une dette. "Comme un emprunt", précise-t-il. Au cours de l'audience, il ne dira jamais à qui il devait cet argent. "Au vu de son passé de djihadiste, on peut s'interroger sur le caractère illégal de cette dette", souligne la Procureure. Pour elle, "de terroriste, il est passé à escroc". Elle requiert une peine de trois de prison ferme et un maintien en détention.

Du côté des parties-civiles, pas de commerçant dans la salle, mais quatre avocats. Et ils ont peu apprécié cette phrase du prévenu au cours du procès quand il est interrogé sur la manière de rembourser sa dette : "l'argent, ça va, ça vient". "Non", lui rétorque une avocate qui explique que son client, un bijoutier rochelais, a eu après sa mésaventure "plusieurs nuits d'angoisse".

La défense plaide la relaxe

Me Loïc Cabioch, pour la défense, lui assure qu'il n'y a pas nature à condamner pour escroquerie. Il n'est pas démontré que quand il ouvre ces comptes courants auprès de trois banques différentes, il avait l'intention de faire des chèques en blanc. Il demande la relaxe. Me Cabioch a aussi insisté sur le sort réservé à son client, un justiciable à qui on rappelle toujours son passé, même s'il a purgé sa peine pour des faits de nature terroriste.

En fin d'audience, comme il en a le droit, Flavien Moreau prend la parole une dernière fois et se référant au livre "Surveiller et punir" du philosophe Michel Foucault dit que pour lui "la prison n'est pas la meilleure des solutions, surtout pour quelqu'un qui veut se réinsérer et payer sa dette à la société."

Le jugement est attendu dans la soirée.