Trois ans de prison ferme requis contre l'ancien footballeur du RC Lens Tony Vairelles

C'est un procès qui dure depuis maintenant dix ans. Tony Vairelles et ses frères, sont jugés en appel depuis mardi devant le tribunal de Nancy pour des violences commises à la sortie d'une discothèque de Nancy en 2011. Trois ans de prison ferme sont requis contre eux.

Même peine qu'en première instance

Le substitut du procureur général, Bernard Marchal demande trois ans de prisons ferme pour les frères Vairelles et trois à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour les trois vigiles de la sortie de la boîte de nuit. Une peine similaire à celle requise dans le procès en première instance.

Trois personnes blessées par balle

Tony Vairelles et ses frères sont accusés d'avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles sur le parking d'une boîte de nuit d'Essey-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. A l'époque, "trois personnes ont été blessées par balle dans un laps de temps très court." Carlos Di Napoli, l'un des vigiles de la discothèque, a reçu une balle dans le ventre, son frère Baldassare deux balles dans les mains, et leur collègue Peter Gerdum a été blessé à la cuisse. "On sait que c'est à l'occasion de l'affrontement entre les frères Vairelles et les frères Di Napoli que les balles ont été tirées, il n'y a pas de doute", a souligné Bernard Marchal.

Un mystérieux tireur évoqué par les frères Vairelles

Le substitut du procureur interroge la version du clan Vairelles, et pointe du doigt des personnalités d'hommes "bagarreurs". Les frères mettent en avant la thèse "d'un mystérieux tireur qui aurait pris leur défense sans que personne ne le voie?" Or, poursuit, le substitut du procureur, "aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. cependant on sait en raison du calibre des balles retrouvées, qu'au moins deux tireurs ont agi."

Une délibération le 6 juillet

Face à eux, des agents de sécurités "qui n'ont jamais eu une seule condamnation" insiste le parquet. De son côté, l'avocat des quatre frères Vairelles Me Virginie Barbosa, plaide la relaxe. Elle souligne que ses clients n'ont "aucun casier", en dehors d'un excès de vitesse et d'une querelle de voisinage "tout au plus." L'ancien joueur a toujours clamé son innocence. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet.