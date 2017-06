Trois ans de prison pour avoir mortellement fauché un adolescent en scooter à Bayonne

Une femme de 41 ans a été condamnée ce jeudi à Bayonne pour avoir, en juin 2014, mortellement percuté un adolescent à scooter. Cette femme était en état d'ivresse.

Le tribunal correctionnel de Bayonne a jugé ce jeudi après-midi une femme de 41 ans. Le 24 juin 2014, avenue Henri-Grenet à Bayonne, elle a percuté et tué Mathieu, un Boucalais de 16 ans. Elle a été condamnée à trois ans de prison ferme et cinq ans d'interdiction de passer le permis de conduire. Cette femme a comparu libre, sous contrôle judiciaire.

2.5 g d'alcool par litre de sang

La condamnée est une alcoolique chronique. Le jour de l'accident elle avait 2,5 grammes d'alcool par litre de sang, " j'ai bu comme tous les jours, je me sentais capable de prendre le volant " avoue-t-elle à la barre du tribunal. Ce mardi 24 juin 2014, c'est une faute d'inattention qui provoque l'accident, la conductrice se déporte et percute le jeune Mathieu qui arrive en sens inverse.

Une famille effondrée

À l'audience ce jeudi après-midi la famille de la victime est effondrée. Tristesse et colère dans les mots de la mère de la victime "elle est la seule et unique responsable du meurtre de mon fils". Son fils cadet s'effondre "dans la vie on a toujours le choix", "elle a fait celui de boire" dit la mère.

L'avocate de la conductrice, qui depuis a fait une tentative de suicide, plaide la compassion et les regrets exprimés sincèrement par cette mère de famille. "Pardon, je demande pardon à la famille" a dit la conductrice à la barre "Je n'ai pas réfléchi, je me sentais capable de prendre le volant".