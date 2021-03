Trois ans de prison pour avoir provoqué un dramatique accident de la route à Urrugne en juin 2020

Un terrible accident de la route devant le tribunal judiciaire de Bayonne ce mardi 2 mars. Les faits remontent à juin 2020 , en pleine nuit, sur la route de la Corniche entre Urrugne et Saint-Jean-de-Luz. Un jeune marin pécheur d'Urrugne perd le contrôle de sa voiture dans un virage et percute de face l'automobile d'une famille paloise qui se rendait en vacances en Hendaye. Les trois occupants de la voiture avaient été gravement blessés, alors que le jeune chauffard avait été simplement choqué. Le jeune homme de 25 ans est condamne à 3 ans de prison dont 8 mois fermes aménageables avec le port d'un bracelet électronique.

Alcool et cocaïne au volant

Il est 23H ce 19 juin 2020. Florent vient de noyer son désespoir amoureux lors d'une soirée alcoolisée agrémentée de cocaïne et de cannabis, chez un ami marin à Hendaye. Il est ivre (0,42gr d’alcool par litre d'air expirée) mais prend tout de même la route au volant de sa Volkswagen. Il prend la direction d'Urrugne où il réside, mais sur la corniche il se déporte dans un virage et percute de face et très violemment la voiture d'Audrey, conduite par son père. la jeune femme et ses deux parents vont devoir être désincarcères par les pompiers arrivés sur les lieux de l'accident. La voiture est dans le fossé. S'en suit de longs mois dans les hôpitaux et des séquelles à vie.

Des vies bouleversées

A la barre du tribunal Audrey va raconter le drame de sa famille dans un texte émouvant. Elle explique également : "ma vie n'est plus la même parce que j'ai failli la perdre. Lorsque vous voyez sur votre rapport médical: pronostic vital engagé, je me dit que je ne suis pas passé loin". Pour tenter de trouver des explications au drame, l'avocat de la famille, Christophe Arcaute, cite l’écrivain Ernest Renan: "la bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini."

Les excuses du jeune prévenu

A la barre des prévenus, Florent s'excuse mais a du mal a trouver les mots et les explications. Voila cinq ans qu'il travaille avec son père sur un bateau de pèche de 10 mètres. "Tous les jours" précise son avocate Laurie Peytavain, qui dans le même temps n'a pas voulu éluder les fautes de son client. Le procureur de la République Jean-Francois Dobelli va dénoncer "un cocktail explosif, une voiture devenue folle et les stigmates d'une famille unie et sportive". Le tribunal a condamné Florent à 3 ans de prison dont 8 mois ferme. Une peine aménageable avec un bracelet électronique afin de lui éviter la case prison.