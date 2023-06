Trois ans de prison pour avoir volontairement foncé avec une voiture dans le Crédit Agricole de Montagnac

Luciano vivait en toute indifférence dans sa voiture depuis deux ans à Montagnac (Hérault) jusqu'à son interpellation le 10 mai dernier. Ce père de famille de 48 ans, sans emploi, a enchainé les galère depuis sa séparation avec son ex-femme.

Il y a un mois ce Réunionnais originaire de Saint-Denis, inconnu de la justice, a tout simplement pété un câble car il n'arrivait pas à retirer de l'argent avec sa carte bancaire à un distributeur. Son compte présentait pourtant un solde positif de 900 euros. Luciano avait fait à l'époque la une des médias.

Son utilitaire Ford s'est retrouvé à l'intérieur de l'agence Crédit Agricole de cette commune de 4.000 habitants au nord-est de Pézenas. Quatre employés bancaires (dont une femme enceinte) et cinq clients se trouvaient à l'intérieur. Les dégâts sont important : toute la devanture a été défoncée. La facture s'élève à plus de 14.000 euros.

Ce conducteur comparaissait (détenu) ce vendredi 9 juin devant le tribunal correctionnel de Béziers pour violence avec usage ou menace d'une arme, et dégradation de bien appartement à autrui. Il encourait jusqu'à trois ans de prison. La peine maximum a été prononcée à son encontre : trois ans dont deux ferme avec maintien en détention.

Les clients mis à l'abri dans une pièce au fond de la banque

"Les faits sont d'une extrême gravité" précise la présidente Nadège Larochette à l'énoncé du jugement. "Les victimes travaillaient ce jour-là. Elles ont vécu un véritable cauchemar en une fraction de seconde. Et vous en êtes responsable. Vous étiez énervé. Même en colère, vous auriez pu partir sans tout casser, mais vous avez préféré le contraire. Vous avez pris la décision de foncer délibérément avec votre voiture à l'intérieur de la banque. Heureusement que tous les clients ne réagissent pas de la même manière. Les conséquences de votre geste auraient pu être encore plus graves. Heureusement, le personnel avait pris soin de protéger les clients en les installant dans une pièce au fond de la banque.".

"Vous êtes passé de la colère à une violence crescendo, c'est inacceptable"

Le 10 mai dernier, Luciano ne réussit pas en effet à retirer tout d'abord au distributeur automatique de Pézenas. Il se rend alors à son agence du Crédit Agricole de Montagnac, apprenant qu’un virement de Pôle Emploi venait d’être effectué. Même refus au distributeur. Le prévenu décide alors de se présenter au guichet afin d’avoir des explications. Le ton monte. Il ne supporte pas que la conseillère lui fasse répéter son identité à plusieurs reprises.

"Vous savez, j'ai pensé à eux avant de foncer dans l'agence"

"Il n'entendait pas les explications fournies", explique à la barre une conseillère, encore très choquée. "Il était remonté. Il est parti en disant qu’il allait revenir et tout casser. Son attitude dehors nous a inquiétés". Son véhicule était en effet stationné ce jour-là perpendiculairement à l’entrée (trottoir rabaissé), à moins de 10 mètres, comme France Bleu l’avait révélé à l'époque. "Avant de m’élancer, j’ai pris soin de vérifier que plus personne ne soit encore au guichet. Que tout le monde était au fond. Vous savez, j'ai pensé à eux avant de foncer. Ce n'est qu'après que j'ai décidé de passer à l'acte". Rapidement sur place, la police municipale et un policier à la retraite maitrisent l’individu.

" J'ai pété un câble car ils ne voulaient pas me donner mes sous"

"Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne m'emporte jamais de la sorte. Je voulais simplement qu'on débloque ma carte pour retirer car j'en avais besoin pour faire le plein et pour manger. La colère m'a empêché de réfléchir d'écouter et de partir. La conseillère avait un langage de la rue. J'avais l'impression de ne pas être respecté".

Le prévenu n’avait consommé ni alcool, ni stupéfiant ce jour-là. Dans le village, il est décrit comme solitaire, discret et sans problème. Luciano avait quitté un mois plus tôt la Banque Postale, dans l'espoir d'obtenir un crédit au le Crédit Agricole mais il venait de recevoir un refus en raison de sa précarité. À la barre, Luciano reconnait les faits.

Menotté, il menace encore un conseiller : "Je vais te retrouver et je viendrai chez toi"

L'audience avait été reportée à deux reprises dans le but de réaliser une expertise psychiatrique démontrant finalement que ce dernier ne souffre ni de maladie mentale ni de troubles psychiatriques. En revanche, l’expert détermine une dysrégulation. Autrement dit, une difficulté à gérer ses émotions. "Il était très menaçant. Il a dit qu'il reviendrait dans deux ou trois ans. Les faits sont d’une rare violence" déplore Pascal Adde-Soubra, l'avocat représentant le Crédit Agricole et une partie des salariés. "Il est passé de la parole aux actes malgré la présence de clients à l'intérieur. Rien ne peut justifier une telle colère"

Le refus d’être aidé

Pour le parquet de Béziers (qui réclamait deux ans de prison dont un ferme), les faits sont reconnus et caractérisés. "Il est regrettable que vous n’ayez pas voulu de l’aide proposée par les associations caritatives", déplore la Substitue Mélodie Fabre "Elles ne manquent pas. Notre pays est suffisamment généreux. Si vous aviez accepté les mains tendues, vous n’en seriez pas là. Heureusement, le personnel a eu le temps de mettre à l'abri les clients qui se trouvaient à l'intérieur. Avez-vous seulement réalisé ce que vous avez fait ? Lorsque vous étiez menotté, vous persistez avec une intention ferme de revenir et de retrouver les conseillers."

Un sabre retrouvé dans sa voiture

Divorcé depuis 2020 après un burn-out en 2018, Luciano avait bien du mal à vivre cette situation précaire, explique son avocate, Bernadette Llados Herail. "Sa maison est sa seule voiture. Avec une difficulté pour recevoir sa fille de 12 ans de cette manière. Auto-entrepreneur, le prévenu vendait sans succès sur les marchés des trottinettes et des vélos. Il a enchainé les échecs. Cette situation n'excuse en rien son geste. Son quotidien est fait de petites dépenses. Parfois de jeux. Mon client n'a pas compris pourquoi il ne pouvait pas retirer. Cette frustration peut expliquer son emportement."

Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, Luciano, qui affichait un calme déconcertant, présente enfin des excuses "aux des gens que j'ai pu choquer. Aux clients, au personnel, à ma famille et aux habitants de Montagnac. Je suis vraiment navré de tout le mal que j’ai fait."

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet. Luciano a 10 jours pour faire appel.