Saint-Agnant-de-Versillat, France

Trois ans de prison ferme pour l’un, deux ans et demi pour l’autre. Deux Creusois ont été lourdement condamnés par le tribunal correctionnel de Guéret ce lundi pour un cambriolage commis dans une maison de Saint-Agnant-de-Versillat, près de La Souterraine, dans la nuit du 2 au 3 août. Ils sont les principaux protagonistes, au sein d'une équipe de cinq personnes, toutes arrêtées.

Les gendarmes n'ont pas repéré les voleurs, cachés

Pour les gendarmes, l’affaire démarre cette nuit-là par la découverte d’un quad sur une route isolée. Ils identifient la propriétaire et se rendent à son domicile. La porte de la maison est ouverte, la lumière allumée et le moteur de la voiture encore chaud, les forces de l'ordre ne trouvent personne et quittent les lieux. Ce qu’ils ignorent c’est que la propriétaire est en vacances, que sa maison vient d’être cambriolée et que les voleurs ne sont pas loin. Ils ont juste eu le temps de se cacher.

Un butin important

Après le départ des gendarmes, les voleurs accomplissent la deuxième partie de leur œuvre : ils embarquent la voiture, une débroussailleuse, des bijoux, de l’électro-ménager, un téléviseur… tout ce qui doit leur permettre de se faire de l’argent. Les gendarmes retrouveront la trace des voleurs dès le lendemain, en apercevant quelqu'un en train de pousser la voiture volée.

Les deux principaux accusés n’ont pas de travail et ont déjà trempé dans ce type d’affaires, surtout l’un âgé de 31 ans et déjà condamné 18 fois dont de nombreuses fois pour vols. L’autre prévenu, 19 ans, a été condamné une fois pour cambriolage. Ils sont tous les deux en état de récidive légale, ce qui explique la lourdeur des peines. Dans cette affaire, deux autres hommes ont été condamnés il y a quelques jours à six mois de prison ferme pour l’un et six mois avec sursis pour l’autre. Une mineure âgée de 17 ans sera bientôt présentée à un juge pour enfants.