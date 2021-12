Trois ans de prison pour l'incendie au Centre de rétention d'Hendaye

Un Marocain bordelais a été condamné par le Tribunal de Bayonne lundi à trois ans de prison pour l'incendie de sa cellule et pour insultes et menaces d'agents de la Police Aux Frontières. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du Ministère public..

Il avait mis le feux dans sa cellule le 19 septembre dernier. Un incendie qui, avec les fumées propagées dans le Centre de rétention, avait blessé policier et d'autres personnes retenues comme lui. Des faits que ce père de famille de deux jeunes enfants, résidant dans le bordelais depuis 20 ans a reconnu à la barre.

N'ayant jamais mené jusqu'au bout ses démarches de naturalisation, le jeune homme de 28 ans a été placé cet été en Centre de rétention administrative (CRA) à Hendaye après avoir purgé une peine de prison pour violences conjugales à Bordeaux. Il explique avoir mis le feu à son matelas pour mettre fin à ses jours. Il en veut à son ex-compagne qui aurait diffusé sa photo sur les réseaux sociaux en l'accusant d'être un "pointeur", un violeur dans l'argot carcéral. Une réputation source de tensions et d'incidents avec ses codétenus à la la prison de Gradignan, ainsi qu'au CRA d'Hendaye.

Sauvé par les policiers

C'est un agents de la police au frontière qui le retrouve inanimé dans sa cellule et le met en sécurité. Ce même agent retourne à l'intérieur du centre, au milieu d'épaisses fumées, pour retrouver deux sans-papiers manquant à l'appel. Des policiers de la PAF que le Marocain insultera et menacera quelques jours plus tard -ce qu'il nie- pour une histoire de cigarette...

"Vous avez mis en péril votre vie, mais aussi celle des autres" lui lance la présidente. Silence du prévenu.. "Si une personne était décédée vous auriez encouru une peine à perpétuité" lui indique une assesseure. Silence toujours. "On ne rend pas la justice avec des si..." plaide son avocate. Le procureur adjoint réclame deux ans de prison.. Il en écope trois. le Marocain a été condamné également à une interdiction de 10 ans du territoire français et à verser à chacun des quatre policiers, parties civiles à l'audience, de 500 à 1500 euros pour préjudice physique et moral.

Le Centre de rétention administrative d'Hendaye a pu rouvrir début décembre. Il est actuellement complet avec 26 personnes de nationalités étrangères retenues en situation irrégulière.