Trois ans de prison pour le jeune qui a tué son meilleur ami dans un accident de la route à Lamalou-les-Bains

Le Tribunal correctionnel de Béziers a condamné un jeune de 18 ans à trois ans de prison ferme et un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Le 3 juillet 2021, ce jeune rugbyman du pôle espoir de l'ASBH (Association sportive de Béziers Hérault), Keanu Desrues, a eu un accident de la route à Lamalou-les-Bains. Il était alcoolisé. Son meilleur ami, Adam Lasseaux, assis côté passager, est décédé.

Un blackout

Ce soir-là, le groupe de cinq amis passe la soirée à la guinguette Béziers-Plage. L'un d'entre eux est désigné Sam : c'est lui qui est chargé de rester sobre pour pouvoir ramener tout le monde. Mais au cours de la soirée, Keanu Desrues décide de reprendre le volant. Il a 1.4 g d'alcool par litre de sang. Certains auraient tenté de le dissuader de conduire, en vain. Il serait devenu agressif. Il prend finalement sa voiture, conduit vite et finit par perdre le contrôle de son véhicule, qui percute violemment un platane.

A l'audience, le tribunal cherche à comprendre pourquoi il a pris le volant. Dans le box, Keanu Desrues est impassible. Il explique qu'il ne se souvient de rien : un blackout entre la fin de la soirée et le réveil aux urgences. C'est également ce que souligne l'expertise médicale.

"Conduisez-vous souvent quand vous avez bu", demande la Présidente du tribunal. "Ce n'est pas dans mes habitudes", réplique-t-il. Il ne se souvient pas non plus qu'on l'ait dissuadé de conduire. Et il est certain de ne pas avoir demandé à son meilleur ami de l'accompagner.

Des frères de cœur

"Pourquoi êtes-vous certain qu'Adam était avec vous, si vous ne vous souvenez de rien", poursuit la Présidente. "Il était forcément avec moi. Nous étions inséparables", répond-il avec calme, sans hésiter. Les deux garçons se considèrent effectivement comme des frères de cœur, toujours ensemble, en soirée ou sur les terrains de rugby.

Tant, que Keanu fait presque partie de la famille. Le père d'Adam, président du club de rugby, l'a pris sous son aile pour les entraînements. Et à la barre, la maman d'Adam explique qu'elle a recueilli le jeune homme, quand il y avait des tensions avec sa propre mère.

La veille, vous étiez avec eux, Ils vous ont dit qu'ils se sentaient un peu comme vos parents adoptifs. Et vous avez dit que c'était la même chose pour vous - Maître Sylvie Bar, avocate des parents d'Adam.

Keanu ne peut pas expliquer son geste. "Je suis désolé", murmure-t-il simplement. Son mutisme rend les choses douloureuses pour les parents d'Adam. Pour eux, leur fils aurait accompagné Keanu pour le protéger, lui qui a eu une enfance compliquée. "Keanu avait des maux qui sont revenus avec l'alcool", juge la maman d'Adam. "Mais il ne sera plus à tes côtés pour te protéger", conclut son père.

L'avocate de Keanu avait demandé une peine alternative avec un bracelet électronique. Le Tribunal a donc statué sur trois ans de prison ferme. En plus, son permis est annulé et le jeune homme a interdiction de le repasser pendant deux ans. La défense a 10 jours si elle veut faire appel.

Dans cette tragédie, les parents d'Adam ont perdu plus d'un fils Copier