Trois ans et demi de prison ferme pour l'auteur de l'accident mortel du boulevard Blum à Besançon

Le conducteur qui avait tué le 19 septembre une aide-soignante sur le boulevard Blum à Besançon, sur fond d'alcool au volant et de vitesse excessive, a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Une peine plus sévère que celle réclamée par le ministère public.