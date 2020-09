Trois ans ferme pour avoir menacé de tuer la mère de ses enfants avec une tronçonneuse

C'est un homme d'une extrême violence, déjà condamné à seize reprises, qui a été jugé ce jeudi pour "violences et menaces de mort" par le tribunal correctionnel de Bayonne. Âgé de 41 ans, cet auto-entrepreneur dans le bâtiment va purger une peine de trois ans de prison pour avoir menacé la mère de ses enfants avec... une tronçonneuse.

Il actionne la tronçonneuse

Dans la nuit du 8 au 9 août, à Cambo-les-Bains, l'homme débarque sur la place du village au volant de sa BMW noire. Il est furieux et alcoolisé. Dans ses mains, une hachette et une tronçonneuse qu'il met en marche. Il se dirige vers l'immeuble où résident son ex-compagne et ses deux jeunes garçons âgés de 12 et 14 ans. Il ne parvient pas à entrer dans l'appartement et décide alors de retourner chez lui, à Escos en Béarn. En repartant à vive allure, il percute et blesse deux témoins qui tentent de le résonner.

On n'est pas passé loin d'une catastrophe

Le lendemain, l'homme téléphone aux gendarmes... pour les insulter ! Et les traiter de bons à rien. Samuel, c'est son prénom, en veut à la terre entière. Il ne supporte plus son ex-compagne, contre qui il a porté plainte. Il l'accuse de monter les enfants contre lui. "Ils m'ont pourri la vie" dit-il à la barre. Son avocat, Me Paul Blein, a vainement plaidé la relaxe, expliquant ce comportement par "des années de relations toxiques". "C'est une personne asociale, on n'est pas passé loin d'une catastrophe" s'emporte le procureur de la République adjoint Marc Mariée. Les juges ont suivi les réquisitions à la lettre.