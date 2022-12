Trois ans ferme pour l'auteur de l'accident mortel à Villepot : "ça ne nous rendra pas notre fils"

Le tribunal correctionnel de Nantes a prononcé une peine de trois ans de prison et des dommages et intérêts à verser à la famille de la victime

Un homme de 30 ans a été condamné ce mercredi 7 décembre 2022 à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nantes pour avoir tué accidentellement un homme de 25 ans dans un accident de la route il y a cinq ans. Un homicide involontaire avec plusieurs circonstances aggravantes : délit de fuite, conduite sans permis ni assurance, en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants.

Il tue un homme par accident et prend la fuite

Les faits remontent à début juillet 2017. Près de Chateaubriant, sur la départementale 36 entre Pouancé dans le Maine-et-Loire et Villepot en Loire Atlantique, dans la nuit du 1er au 2 juillet, le conducteur d'un utilitaire blanc, très alcoolisé, fait une sortie de route et fonce droit sur un poteau électrique alors qu'il revenait d'une fête. Il laisse pour mort un homme de 25 ans, Jonathan T., qui était à l'avant sur le siège passager, sans ceinture de sécurité.

Cinq ans après le drame, les proches de Jonathan ont assisté au procès ce mercredi, et leur douleur était palpable. Au premier rang, les parents sont collés l'un contre l'autre. Le père fusille le prévenu du regard, pendant que la mère sanglote en silence. De son côté, la veuve et mère des deux filles de Jonathan cache ses larmes dans son pull, et les six frères et sœurs de Jonathan ont fait le déplacement. Le plus jeune, âgé de 23 ans aujourd'hui, confie que chaque nuit, depuis cinq ans, il n'arrive plus à fermer l'œil avant deux heures du matin, heure à laquelle son frère est mort dans l'accident de voiture.

"Ce qui nous arrive, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi" Jordy T., frère cadet de la victime

Quand l'auteur de l'accident demande pardon à la barre, la fratrie rétorque "c'est impardonnable", comme un cri du cœur avant la délibération du tribunal. Quand la peine est prononcée, les proches la jugent insuffisante, alors que le procureur avait requis 40 mois de prison ferme. "Il recommencera à conduire alcoolisé", déplore la veuve de Jonathan. "Ca ne nous rendra pas notre fils", renchérissent les parents de la victime. "Il faut que cela serve de leçon aux jeunes qui veulent prendre le volant alors qu'ils sont alcoolisés, déclare l'un des frères cadets de Jonathan, Jordy T. Ce qui nous arrive aujourd'hui, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi."

L'auteur de l'accident est aussi condamné à verser 30.000 euros de dommages et intérêts aux parents et 7.000 à chacun des frères et sœurs qui se sont portés partie civile dans cette affaire. Déjà condamné à 11 reprises pour conduite sous l'emprise d'alcool et de drogue, délit de fuite, refus d'obtempérer et violences volontaires, le prévenu avait déjà effectué neuf mois de détention provisoire, avant d'être relâché avant son procès.