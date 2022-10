Trois ans après la découverte d'une femme de 67 ans tuée d'une balle dans la tête aux Pays-Bas, le parquet de Dunkerque a annoncé ce lundi 3 octobre avoir résolu l'affaire, en collaboration avec la justice néerlandaise. La victime et le meurtrier étaient originaires de Hoymille, près de Dunkerque.

Trois ans plus tard, le meurtre d'une Nordiste élucidé grâce à la coopération européenne

C'est une affaire qui avait fait grand bruit aux Pays-Bas : une femme de 67 ans, retrouvée morte dans l'herbe, tuée d'une balle dans la tête. Trois ans plus tard, on apprend ce lundi 3 octobre que la victime et son meurtrier sont deux Nordistes, originaires de Hoymille près de Dunkerque.

Coopération entre le parquet de Dunkerque et les autorités néerlandaises

Premier acte de l'histoire : en juin 2019, la police néerlandaise retrouve le corps d'une femme de 67 ans, nue, allongée dans l'herbe près d'un canal à la frontière belge, et tuée d'une balle à l'arrière de la tête. Aucun indice sur son identité. Les appels à témoin défilent sur les télévisions néerlandaises, sans succès.

Un an plus tard, en France, les gendarmes de Hoymille, près de Bergues, sont appelés chez homme de 70 ans décédé de mort naturelle. Jusque là, rien d'anormal, mais son épouse est introuvable. Toutes ses affaires ont disparu, à l'exception de ses papiers d'identité. Sa retraite continue d'être versée sur le compte commun. Les gendarmes découvrent que le couple était lourdement endetté.

Ils lancent alors un appel aux autres polices européennes. C'est là que les rouages s'emboîtent : c'est bien l'épouse de ce nordiste qui a été retrouvée morte au Pays-Bas, à seulement une heure et demie du domicile du couple. La balle qu'elle a reçue correspond au fusil retrouvé à Hoymille. On retrouve l'ADN du mari sur la corde qui l'attachait.

Des éléments qui permettent aux parquets français et néerlandais de clore l'enquête, après 3 ans d'investigation.