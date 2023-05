Trois ans après le suicide d'un éboueur dans le Calvados, l'employeur lourdement condamné

Le 5 juin 2020, le corps d'un éboueur était découvert dans le garage de ses parents, près de Caen. Vêtu de sa tenue de travail et de ses chaussures de sécurité, il s'était donné la mort avec un fusil de chasse. A ses côtés, la lettre de licenciement reçue la veille.

L'affaire avait créé un émoi considérable . Juste après le premier confinement, alors que le rôle des éboueurs était salué par la population. Comme les employés des supermarchés, ces salariés "invisibles" avaient permis de faire fonctionner le pays paralysé par la crise sanitaire.

L'employeur, la Coved, avait à l'époque expliqué que le salarié avait eu un comportement anormal lors d'une tournée le 15 mai 2020 à Courseulles-sur-mer. "Oublis récurrents de bacs, difficulté à les attraper, démarche hasardeuse du rippeur". Lui et son collègue avaient été contrôlés positifs à l'alcool. La Coved reprochait également au salarié qui s'est suicidé d'avoir appelé un ami non salarié de l'entreprise pour ramener le camion au dépôt.

Trois ans après, la justice a tranché. Le conseil des Prud'hommes de Caen, saisi par le fils de la victime, un jeune homme d'une vingtaine d'années, considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans sa décision rendue le 23 mai 2023, il constate que "le grief reproché à la victime n'est évoqué qu'en termes généraux, peu précis et par une personne qui n'était pas sur les lieux".

Concernant notamment la consommation d'alcool, la justice constate qu'aucun procès verbal de la police municipale de Courseulles sur mer n'est versé au dossier. Les deux contrôles effectués ensuite par l'employeur étaient négatifs. Elle estime par ailleurs que si le règlement intérieur interdit la consommation sur le lieu de travail, il s'agit en l'espèce "d'une à deux bières offertes par un usager sur un marché, dans le contexte très particulier de la levée du confinement, et pendant un temps d'attente du salarié, fait dont la gravité apparaît alors relative".

Avant cet incident, en 25 ans dans l'entreprise, le salarié n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, en dehors d'un avertissement pour avoir changé de poste sans prévenir son chef d'équipe et d'un excès de vitesse de 13 km/h. Le salarié était décrit par l'employeur comme "polyvalent, très bien à son poste, respectueux du matériel et de la sécurité, courtois, ponctuel et agréable".

Le conseil des prud'hommes estime que suite à l'incident du 15 mai 2020, un accompagnement aurait pu être mis en place et que le licenciement n'était pas justifié. Eu égard à l'âge et à l'ancienneté du salarié, il condamne l'employeur à lui verser 47.600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il reconnait également le caractère vexatoire du licenciement. "Les circonstances du suicide de Mr P. ne permettent aucun doute sur le bouleversement psychologique éprouvé par le salarié à la réception de la lettre de licenciement, laquelle a été retrouvée à ses pieds". " L'éviction du jour au lendemain de l'entreprise témoigne d'une grande brutalité, constitutive d'une faute pour l'employeur ". Elle le condamne à verser 100.000 euros pour le préjudice présentant un caractère exceptionnel.

Au total, la Coved est condamné à verser 198.600 euros au fils de l'ancien éboueur.