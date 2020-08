Trois ardennais condamnés par la justice belge après des vols

Trois ardennais âgés de 34 à 43 ans ont été condamnés par la justice belge après avoir commis des vols dans des maisons de Tintigny et avoir forcé un barrage de police.

Ils avaient commis des vols dans des maisons de Tintigny (Belgique) et avaient forcé un barrage de police le 3 mars dernier. Trois français âges de 34, 36 et 43 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Arlon. L'un a écopé de 9 ans de prison pour tentative de meurtre sur des policiers, les deux autres à 3 et 5 ans pour associations de malfaiteurs. Les trois ardennais font partie de la communauté des gens du voyage d'Attigny (Ardennes).