Trois automobilistes prennent la fuite après un accident sur l'A7 dans la Drôme

Le conducteur d'une voiture et ses deux passagers ont été recherchés pendant plusieurs heures ce jeudi. Ils avaient pris la fuite après un accident avec un camion sur l'autoroute A7 à hauteur de Chantemerle-les-Blés dans la Drôme. Ils ont finalement été interpellés à Tain-l'Hermitage.

Ils prennent la fuite après un accident avant d'être interpellés quelques heures plus tard. Vers 9 heures et demi ce jeudi matin une voiture a percuté un camion sur l'autoroute A7 à hauteur de Chantemerle-les-Blès, en direction de Marseille.

Le conducteur et ses deux passagers ont abandonné le véhicule et ont pris la fuite à travers champ. Ils ont fini par être retrouvé vers 15h30 dans le secteur de Tain l'Hermitage et ont été placés en garde à vue. Il s'agit de trois ressortissants géorgiens qui étaient recherchés pour des affaires de vols par les gendarmes de Saône-et-Loire. Le conducteur du véhicule roulait aussi sans permis. Ils ont été remis aux gendarmes du peloton d'autoroute de Mâcon. Le chauffeur du camion est indemne.