Trois auxerrois condamnés à de la prison avec sursis après une rixe devant le bar le Juke-Box à Monéteau

Trois hommes âgés de 24 à 38 ans étaient jugés ce vendredi après midi à Auxerre après une rixe dans la nuit de samedi à dimanche dernier devant le Juke-Box, un bar situé à Monéteau. Ils ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 mois de prison avec sursis probatoire, ils n'ont plus le droit de paraître au bar et devront dédommager les victimes.

Les videurs et le patron de l'établissement ont été la cible d'un déchaînement de violence entre coups de poing, usage de bombe lacrymogène et menaces de mort. Mais comme le soulignera le Président du tribunal au sujet des prévenus " On ne comprend pas ce qu'ils font là ! ".

C'est particulièrement vrai pour les deux principaux prévenus à l'origine de la rixe. Les deux amis de 37 et 38 ans n'ont pas d'antécédents de violence, pas de dépendances. Ils se disent "calmes" , "pas violents" , "pas insultants". Le plus âgé est en CDI, propriétaire d'une maison où il vit avec sa compagne et leur fille de 8 ans. Le second, chauffeur routier intérimaire vit chez ses parents dont il dit s'occuper. Le troisième prévenu, âgé lui de 24 ans, semble s'être mêlé à la bagarre dans un second temps. Il est en récidive après une condamnation pour des dégradations avec violences à l'automne dernier.

L'origine de la rixe reste floue

Le patron du Juke Boxe et les videurs ont été la cible d'un déchaînement de violence qui reste incompréhensible. Outre les menaces de morts qu'ils disent avoir reçues, l'un des videurs s'est vu prescrire 6 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail) pour un nez fracturé. Selon les victimes, les agresseurs étaient déjà alcoolisés à leur arrivée et très agités. L'un tout particulièrement, le chauffeur routier que l'on voit utiliser une bombe lacrymogène à plusieurs reprises sur une vidéo tournée par le propriétaire du bar. Lui prétend qu'il a été vivement bousculé par les videurs et que c'est à ce moment là qu'il est devenu subitement violent. Les agresseurs pointent du doigt l'agressivité des videurs.

" Je voulais juste reprendre mon copain et qu'on s'en aille" répétera à plusieurs reprise le père de famille. C'est d'ailleurs le seul pour lequel le patron du Juke Box prendra la défense "Sans lui, j'aurai sans doute été plus sérieusement blessé".

Au début du mois la gendarmerie de Seignelay avait déjà lancé un appel à témoin après une précédente bagarre à proximité de l'établissement. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, 5 personnes avaient été violemment prises à partie par une bande d'une vingtaine d'individus.