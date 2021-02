Trois bâtiments agricoles et une habitation détruits par le feu à Saint-Marcellin

L'alerte a été donnée peu après minuit dans cette nuit de jeudi à vendredi, rue de la plaine à Saint-Marcellin : trois bâtiments agricoles et d'habitation sont partis en flammes. Près de 3 700 mètres carré de bâtiment en tout. Il n'y a pas de blessé. L'ensemble était entièrement embrasé à l'arrivées des secours, qui ont dépêché sur place pas moins de 70 soldats du feu, 36 véhicules, 8 lances et 2 canons à eau. Outre l'importance du sinistre il y avait à gérer la présence sur place d'une cuve de 2 000 litres de fuel. On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie qui a également détruit une dizaine d'engins agricoles et de travaux publics.