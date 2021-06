Trois personnes blessées dans un accident entre un tracteur et une voiture dans les Deux-Sèvres

Une voiture et un tracteur sont entrés en collision à vive allure près de Soudan ce dimanche 13 juin. L'accident a eu lieu vers 7 heures, au niveau du lieu-dit Brueil Mairault. Le conducteur du tracteur, âgé de 49 ans, est indemne. Il va être entendu par les gendarmes dès ce matin. Les trois occupants de la voiture, le conducteur âgé de 54 ans, et les passagères âgées de 50 et de 24 ans, ont été légèrement blessés. Tous ont été transportés à l'hôpital de Niort. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la collision entre la voiture et le tracteur.