Trois blessés à coups de couteau dans un hôpital de Seine-Saint-Denis

Un homme a blessé 3 personnes à coups de couteau à l'hôpital de Villepinte en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme est gravement touchée. Un simple mauvais regard serait à l'origine de son acte. Il est activement recherché par la police.

L'agression s'est passée dans le sas d'entrée des urgences de l'hôpital Robert Ballanger à Villepinte. Trois membres d'une même famille croisent un homme, qui se dispute avec sa compagne. Les regards sont braqués sur lui.

Mais l'homme s'énerve, le ton monte... il finit par sorti un couteau et poignarde les 3 victimes. Un homme, qui est touché à la cuisse, une femme à la poitrine, et une autre à l'artère fémorale. Les blessés ont été immédiatement pris en charge par le personnel de l'hôpital.

"Il faudrait un vigile 24/24h"

Un acte violent et gratuit, mais qui n'étonne pas Sonia Doysié, la secrétaire de section du syndicat Sud à l'hôpital : "Le vigile quitte les urgences plusieurs fois dans la journée pour faire des tournées dans l'hôpital. On a demandé à la direction de l'hôpital de réagir. Il s'agit de la vie des agents et des patients, donc l'aspect financier est secondaire, il faut prendre des décisions fermes et concrètes."

D'après le syndicat, il faudrait un vigile en permanence aux urgences, et former les chargées d'accueil à la gestion des conflits.