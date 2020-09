Trois blessés dans un accident de la route près d'Ancenis

Vers 12h40 ce dimanche, trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années ont été blessés dans un accident de la route à Mésanger près d'Ancenis au lieu-dit Tacon, sur la RD 21. Un seul véhicule est en cause. L'une des trois victimes est sérieusement blessée.

Selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours, l'accident, qui implique une seule voiture, s'est produit vers 12h40 sur la Départementale 21 au lieu-dit Tacon à Mésanger. Trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années se trouvaient à bord du véhicule. Sérieusement blessée, une femme a été prise en charge par le SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation. Les deux autres passagers, un homme et une femme, légèrement blessés ont été hospitalisés à Ancenis. 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour leur venir en aide.