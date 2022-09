Trois blessés dans un accident spectaculaire en plein centre de Nice

Un impressionnant accident s'est produit, ce mercredi matin, en plein cœur de Nice, à l’angle de l’avenue de la République et de la rue Barla. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté la vitrine d'un commerce. Une crise d'épilepsie est évoquée. Trois personnes ont été blessés légèrement dans cet accident. Elles ont toutes les trois été prises en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisées à l'hôpital Lenval.