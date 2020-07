Trois blessés dans un accident sur l'A7 à Saint-Uze

Les pompiers ont été appelés aux alentours de 11h30, après un accident sur l'autoroute A7, en direction du Nord. A hauteur de Saint-Uze, une voiture a fait une embardée et s'est retrouvée immobilisée sur la voie de droite.

A bord, trois jeunes ont été blessés. Un homme de 21 ans et deux femmes de 22 et 26 ans. La plus jeune présente des douleurs au dos et au thorax.

Plusieurs véhicules se seraient aussi télescopés sur la bande d'arrêt d'urgence, mais sans faire de blessé.

Autoroute coupée

L'autoroute a été coupée dans le sens Sud-Nord pour permettre aux secours d'intervenir. La sortie étant obligatoire à Tain-Tournon pour les véhicules légers. Entrée interdite à Tain, en direction de Lyon.