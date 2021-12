Trois blessés dans un affrontement entre bandes rivales à Audincourt

Ce samedi 11 décembre, vers 22 heures, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus aux Champs Montants, à Audincourt, à la demande de la police et après avoir reçu de nombreux appels. Une rixe entre bandes rivales a fait trois blessés légers.

Soirée agitée dans le quartier des Champs Montants à Audincourt ce samedi 11 décembre. Vers 22 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une rixe entre deux bandes rivales, sur les secteurs de Seloncourt et Audincourt. Trois hommes ont été blessés dans les affrontements : deux jeunes de 16 et 19 ans, et un homme de 64 ans.

Légèrement blessés, ils ont été transportés vers l'Hôpital Nord Franche-Comté. D'importants moyens de police ont été mobilisés.