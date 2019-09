Trois blessés dans un choc frontal sur la route dans la Manche

Les pompiers sont intervenus en urgence ce matin peu après 8 heures 30 pour prendre en charge les victimes d'un accident de la route. Trois voitures se sont percutées alors qu'elles circulaient près de Granville, sur la commune de Saint-Plancher, au lieu-dit Le haut Theil.

Le choc a été violent. Une femme de 53 ans se trouvait en urgence absolue à l'arrivée des secours et a été évacuée, médicalisée par le SMUR, jusqu'à l'hôpital d'Avranches. Deux autres femmes âgées de 52 et 40 ans ont été prises en charge pour des blessures moins graves et transportées au centre hospitalier de Granville. 18 sapeurs-pompiers ont pris part aux opérations de secours.