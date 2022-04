Trois blessés dans un grave accident sur l'A48

Un homme et une femme de 40 ans et un enfant de 3 ans ont été gravement blessés dans un accident de la route samedi en fin d'après-midi sur l'A48 à hauteur de Montrevel.

L'accident s'est produit juste après 18h au point kilométrique 56, à hauteur de Montrevel, sur l'A48, dans le sens Lyon-Grenoble. Pour une raison encore inconnue, une voiture, seule en cause a fait un ou plusieurs tonneaux. Ses trois occupants, un homme et une femme de 40 ans ainsi qu'un garçon de 3 ans ont été grièvement blessés. La femme et l'enfant ont été transportés au CHU de Grenoble en urgence absolue, de même que l'homme à Bourgoin-Jailleu.