Quatre blessés dont deux enfants dans un accident de la route dans les Vosges

Une collision entre deux voitures a fait quatre blessés mercredi 8 juin, vers 18h, à la sortie de la commune vosgienne de Provenchères-et-Colroy : une maman, ses deux enfants de 7 et 10 ans et la deuxième conductrice. Une vingtaine de pompiers, quatre ambulances et deux véhicules du SMUR se sont rendus sur les lieux de l'accident, sur la départementale 420.

Les deux jeunes victimes et leur maman ont été transportés vers l'hôpital d'enfants à Nancy-Brabois. D'après les pompiers, leur état est finalement et heureusement moins grave que ce que les secouristes ont pu craindre à leur arrivée. L'autre conductrice, légèrement blessée, a été évacuée vers l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges.