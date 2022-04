Trois blessés dont deux enfants en urgence absolue après un accident à Tresques

Un accident de la circulation vers 20h ce dimanche soir, sur la départementale D6086 à Tresques (Gard), fait trois blessés graves. Un choc extrêmement violent entre une voiture et un platane. Les victimes : un homme de 50 ans, un petit garçon de dix ans et une petite fille de cinq ans. Les sapeurs-pompiers du Gard évoquent "un choc frontal à forte cinétique". Trois ambulances, un véhicule secours routier, deux véhicules de commandement des sapeurs pompiers ainsi que des médecins du Samu et deux hélicoptères ont été engagés sur cette intervention.

Les deux enfants ont été transportés par hélicoptère sur le CHU Lapeyronie, à Montpellier. Une ambulance a transporté l'homme de 50 ans sur le CHU Carémeau à Nîmes.