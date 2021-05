Une personne gravement blessée après une rixe au couteau à Reuilly

Les pompiers de l'Indre sont intervenus à Reuilly ce mercredi, aux alentours de 2 heures du matin, après une altercation entre quatre individus d'une vingtaine d'années. Il s'agit d'habitants de la commune. On ignore les raisons de cette bagarre mais on sait que des coups de couteau ont été donnés.

Selon le premier bilan indiqué par les secours, deux personnes sont blessées. Une victime se trouve dans un état grave et a été transportée à l'hôpital de Châteauroux. Une enquête est ouverte par le parquet de Châteauroux pour déterminer les circonstances et l'origine de cette altercation. Il y a eu plusieurs interpellations et deux personnes sont actuellement en garde à vue.