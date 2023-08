Trois blessés dont deux graves dans une collision entre une voiture et un utilitaire à Beurlay

Trois personnes sont blessées, dont deux dans un état grave, après un accident de la route survenu ce mercredi matin sur la D137, à hauteur de la commune de Beurlay, en Charente-Maritime. Il s'agit d'une grave collision entre une voiture et un utilitaire. D'importants moyens de secours ont été mis en place, avec une vingtaine de pompiers, trois ambulances, et les deux personnes les plus gravement touchées sont selon les secours incarcérées et prises en charge par des véhicules spécialisés. L'hélicoptère Dragon 17 a également été dépêché. La circulation est pour le moment très perturbée. Les secours recommandent d'éviter le secteur.

