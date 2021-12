Trois blessés dont un grave dans un accident de la route à la Haye-du-Puits

L'accident s'est produit vers 11h20 sur la route de Carentan à la Haye-du-Puits ce jeudi 30 décembre. Deux véhicules et 7 personnes sont impliqués dans l'accident. Une femme de 76 ans dû être désincarcérée du véhicule par les sapeurs-pompiers. Gravement blessée, elle a été transportée à l'hôpital de Saint-Lô. Une femme de 34 ans et son bébé ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Coutances.

L'accident a nécessité l'intervention de 12 pompiers, en provenance de La Haye, Lessay, Carentan et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le SMUR et la gendarmerie étaient également sur place.