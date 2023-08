Trois blessés dont un grave dans un accident sur l'A13 à hauteur de Pont-l'Évêque

L'autoroute A 13 a été momentanément coupée, ce mardi 1er août, à hauteur du lac de Pont-l'Évêque (Calvados), dans le sens Paris-Caen. Deux voitures sont entrées en collision. Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont-l'Évêque, Honfleur et Touques ont été mobilisés vers 10 heures. Trois personnes ont été blessées dans la collision. Une femme de 33 ans a été héliportée en urgence absolue au CHU de Caen. Deux hommes, de 36 et 78 ans, ont été plus légèrement blessés. L'A13 a été coupée le temps de l'intervention.

