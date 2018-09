Un accident impliquant quatre voitures s'est produit vers 10 h sur la départementale 900 à Cavaillon à côté du carrefour des Glaces. La circulation a été interrompue le temps d'évacuer les victimes. Sept personnes ont été blessées dont trois plus gravement. Ces dernières ont été transportées aux urgences du centre hospitalier d'Avignon. Les victimes plus légères ont été transférées sur Carpentras et Cavaillon. 25 pompiers ont été mobilisés.

⚠️⚠️⚠️ Accident de la route sur la #D900 au niveau de #Cavaillon: merci d’éviter le secteur pour faciliter l’intervention des pompiers du @sdis84 — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) September 10, 2018