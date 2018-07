Un grave accident sur la route des vacances ce samedi matin à la sortie de Vallérargues. Il y a un mort et deux blessés graves.

Gard, France

Ce dramatique accident en plein week-end de départs en vacances !

Un camping-car s'est renversé à la sortie de Vallérargues en direction d'Alès. A l'intérieur trois membres d'une même famille dont deux retraités. L'un, âgé de 82 ans est mort, les deux autres victimes sont blessées graves.

#Prudence !!! Un gros accident à Vallérargues sur la route entre Alès et Bagnols-sur-Cèze !! Des blessés et l'hélicoptère des secours sur place ! Route coupée + d'infos à venir — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) July 7, 2018

Le camping-car circulait entre Bagnols-sur-Cèze et Alès quand, pour une raison encore inconnue, il a fait une sortie de route, quelques tonneaux avant de finir sur le coté. Les blessés, deux hommes dont un de 84 ans et une femme sont entre la vie et la mort, confirmait à France Bleu Gard Lozère le commandant des pompiers du Gard.

Sur place 3 équipes médicales soignent le premier d'entre eux sorti du camping car mais les deux autres sont toujours incarcérés à l'intérieur. Il faut aller vite mais la structure d'un camping-car complique ce genre d'opération. L'hélicoptère des secours doit arriver sur place pour accélérer l'évacuation des blessés vers les hôpitaux.

Un accident qui intervient en plein premier week-end de départs en vacances

L’occasion de vous rappeler d’être extrêmement prudent. Bison Futé agite son drapeau orange dans le sens des départs. On attend en un week-end des millions d'automobilistes sur les autoroutes. Cela veut donc dire qu'il faut être extrêmement vigilant et respecter les distances de sécurité.